Лоукостер Wizz Air, отменивший недавно полеты из Украины в Таллин, сделал отмену еще ряда маршрутов на зимний период. 12 авиарейсов не будут летать до конца марта следующего года, а некоторые - до конца октября 2020 года. Изменения претерпели рейсы из всех украинских городов.

Об этом со ссылкой на систему бронирования перевозчика сообщает Lowcostavia, в понедельник, 14 сентября.

До конца марта 2021 года отменены:

Киев - Афины

Киев - Салоники

Киев - Нюрнберг

Львов - Ларнака

Львов - Будапешт

Харьков - Катовице

Харьков - Будапешт

Запорожье - Вильнюс

Запорожье - Дортмунд

Запорожье - Будапешт

Одесса - Берлин (отменен с 23 октября)

Одесса - Будапешт (с 24 октября).

До конца октября 2020 года отменены рейсы:

Киев - Ларнака (до 26 октября)

Киев - Катовице (отменен с 18 сентября до 26 октября)

Львов - Вильнюс (до 22 октября)

Львов - Катовице (до 26 октября)

Харьков - Дортмунд (с 25 сентября до 26 октября)

Харьков - Краков (с 25 сентября до 27 октября)

Одесса - Абу-Даби (старт с 25 октября)

Одесса - Вроцлав (до 26 октября)

Одесса - Гданьск (до 26 октября)

Одесса - Катовице (до 26 октября)

Одесса - Братислава (до 26 октября)

Запорожье - Вроцлав (до 27 октября)

Запорожье - Гданьск (до 27 октября)

Запорожье - Краков (до 27 октября).

Ранее мы писали, что МАУ отменила часть рейсов в Европу из-за коронавирусного карантина.

Также сообщали, что крупнейший в мире лоукостер Ryanair отменил почти все рейсы в Украину и из страны уже и во второй половине сентября. Вероятно, это связано с запретом на въезд в Украину иностранцам, который продлится до 29 сентября в нашей стране.