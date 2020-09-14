Лоукост Wizz Air массово отменил рейсы из Украины до конца марта 2021 года. Полный список
Лоукостер Wizz Air, отменивший недавно полеты из Украины в Таллин, сделал отмену еще ряда маршрутов на зимний период. 12 авиарейсов не будут летать до конца марта следующего года, а некоторые - до конца октября 2020 года. Изменения претерпели рейсы из всех украинских городов.
Об этом со ссылкой на систему бронирования перевозчика сообщает Lowcostavia, в понедельник, 14 сентября.
До конца марта 2021 года отменены:
- Киев - Афины
- Киев - Салоники
- Киев - Нюрнберг
- Львов - Ларнака
- Львов - Будапешт
- Харьков - Катовице
- Харьков - Будапешт
- Запорожье - Вильнюс
- Запорожье - Дортмунд
- Запорожье - Будапешт
- Одесса - Берлин (отменен с 23 октября)
- Одесса - Будапешт (с 24 октября).
До конца октября 2020 года отменены рейсы:
- Киев - Ларнака (до 26 октября)
- Киев - Катовице (отменен с 18 сентября до 26 октября)
- Львов - Вильнюс (до 22 октября)
- Львов - Катовице (до 26 октября)
- Харьков - Дортмунд (с 25 сентября до 26 октября)
- Харьков - Краков (с 25 сентября до 27 октября)
- Одесса - Абу-Даби (старт с 25 октября)
- Одесса - Вроцлав (до 26 октября)
- Одесса - Гданьск (до 26 октября)
- Одесса - Катовице (до 26 октября)
- Одесса - Братислава (до 26 октября)
- Запорожье - Вроцлав (до 27 октября)
- Запорожье - Гданьск (до 27 октября)
- Запорожье - Краков (до 27 октября).
Ранее мы писали, что МАУ отменила часть рейсов в Европу из-за коронавирусного карантина.
Также сообщали, что крупнейший в мире лоукостер Ryanair отменил почти все рейсы в Украину и из страны уже и во второй половине сентября. Вероятно, это связано с запретом на въезд в Украину иностранцам, который продлится до 29 сентября в нашей стране.