Венгерская авиакомпания отменяет кучу рейсов. Фото: commons.wikimedia.org

Лоукостер Wizz Air, отменивший недавно полеты из Украины в Таллин, сделал отмену еще ряда маршрутов на зимний период. 12 авиарейсов не будут летать до конца марта следующего года, а некоторые - до конца октября 2020 года. Изменения претерпели рейсы из всех украинских городов.

Об этом со ссылкой на систему бронирования перевозчика сообщает Lowcostavia, в понедельник, 14 сентября.

До конца марта 2021 года отменены:

  • Киев - Афины
  • Киев - Салоники
  • Киев - Нюрнберг
  • Львов - Ларнака
  • Львов - Будапешт
  • Харьков - Катовице
  • Харьков - Будапешт
  • Запорожье - Вильнюс
  • Запорожье - Дортмунд
  • Запорожье - Будапешт
  • Одесса - Берлин (отменен с 23 октября)
  • Одесса - Будапешт (с 24 октября).

До конца октября 2020 года отменены рейсы:

  • Киев - Ларнака (до 26 октября)
  • Киев - Катовице (отменен с 18 сентября до 26 октября)
  • Львов - Вильнюс (до 22 октября)
  • Львов - Катовице (до 26 октября)
  • Харьков - Дортмунд (с 25 сентября до 26 октября)
  • Харьков - Краков (с 25 сентября до 27 октября)
  • Одесса - Абу-Даби (старт с 25 октября)
  • Одесса - Вроцлав (до 26 октября)
  • Одесса - Гданьск (до 26 октября)
  • Одесса - Катовице (до 26 октября)
  • Одесса - Братислава (до 26 октября)
  • Запорожье - Вроцлав (до 27 октября)
  • Запорожье - Гданьск (до 27 октября)
  • Запорожье - Краков (до 27 октября).

Ранее мы писали, что МАУ отменила часть рейсов в Европу из-за коронавирусного карантина.

Также сообщали, что крупнейший в мире лоукостер Ryanair отменил почти все рейсы в Украину и из страны уже и во второй половине сентября. Вероятно, это связано с запретом на въезд в Украину иностранцам, который продлится до 29 сентября в нашей стране.

 

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