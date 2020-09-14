Американская компания Motorola планирует выпустить бюджетный смартфон с поддержкой пятого поколения мобильной связи 5G. Он будет называться Kiev.

Об этом сообщает сайт TechnikNews.

Аппарат будет одним из первых, оснащенных новым чипом Snapdragon 690 5.

Кроме того, гаджет имеет следующие характеристики:

6 гигабайт оперативной памяти;

128 гигабайт встроенной памяти

OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 60 Гц;

слот microSD;

тройная основная камера (48 мегапикселей Samsung + 8 мегапикселей Samsung + 2 мегапикселя OmniVision);

16-мегапиксельная фронтальная камера OmniVision;

Android 10.

Ожидается, что Kiev станет самым доступным 5G-смартфоном бренда Motorola, хотя цена девайса пока неизвестна. Также нет информации о том, когда смартфон поступит в продажу.

Интересно, что компания выбрала для аппарата написание Kiev, а не Kyiv, принятое в августе 2012 года Конференцией ООН по стандартизации географических названий.

К слову, скоро Motorola также анонсирует смартфон среднего сегмента Moto G9+, разрабатывавшийся под кодовым именем Odessa, а не Odesa.

Ранее "Страна" сообщала, что дочерняя компания китайского гиганта выпустила измеряющий температуру смартфон.

Мы также называли дату, когда Apple представит новый iPhone 12 с поддержкой 5G.