Словакия внесла Чехию в список стран с небезопасной коронавирусной ситуацией. С пятницы, 18 сентября, при поездке из Чехии в Словакию нужно будет предъявить негативный результат теста не старше 72 часов или пройти 5-дневный домашний карантин, предварительно зарегистрировавшись через форму на korona.gov.sk, а затем сделать тест в Словакии. Об этом сообщает телеграм-канал "СлоВестник".

"Исключения будут сделаны для людей, ездящих на работу не дальше 30 км от границы, медиков, преподавателей и социальных работников", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что по прогнозам ВОЗ, осенью в Европе начнется рост смертей от коронавируса.

Также мы сообщали, что по данным на 14 сентября, коронавирус в Украине подтвердился еще у 2 462 человек.