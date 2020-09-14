В Сочи подошла к концу встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая проходила на территории резиденции "Бочаров ручей".

Переговоры двух лидеров в формате "один на один" длились 4 часа 20 минут. Во время них были затронуты многие темы: состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Заявлений и подписания документов по итогам диалога президентов не будет.

Как писала "Страна", во время встречи с Путиным глава Беларуси не раз назвал границы Беларуси границами Союзного государства.

А глава Кремля, как мы тоже рассказывали, подтвердил, что Москва выделит Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США.