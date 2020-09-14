Во вторник, 15 сентября, на всей территории Украины ожидается переменно облачная сухая погода с комфортным теплом. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью +11-16 градусов. Днем прогреется до +22-27. В южных регионах, а также на Закарпатье и в Винницкой области - до +29 градусов. На северо-востоке и в Карпатах около +20.

Также синоптики предупреждают, что 15 сентября в южной части, а также в восточных, центральных, большинстве северных регионов и в Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

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