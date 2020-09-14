Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал обвинения со стороны народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, которые касаются положения на таможне.

Напомним, в интервью "Стране", опубликованном 11 сентября, Дубинский заявил, что Марченко подмял под себя коррупцию на таможне и якобы строит схемы по уклонению от уплаты пошлин.

Речь идет о так называемых скрутках НДС - коррупционном механизме, который "Стране" детально описывал экс-министр финансов Игорь Уманский.

"Кто сказал, что схемы со скрутками НДС не прикрыты? Посмотрите на цифры. Как говорится, вор всегда громче всех кричит: "Держи вора!" По факту же мы существенно увеличили доходы бюджета. Спросите Дубинского, откуда у него вообще информация о скрутках. Всего за несколько месяцев мы повысили налоговую эффективность с НДС до 3,5%. Это впервые за полгода такой показатель. Четвертый месяц подряд налоговая перевыполняет индикативные показатели: плюс 14 миллиардов гривен в августе. Так что мне есть, что ответить на такие обвинения. Другой вопрос – та сторона не пытается разбираться в вопросе по сути", - заявил "Стране" Марченко.

Он добавил, что ни на какие "схемы не сел".

"На схемы садятся случайные люди, которые пришли и ушли. А потом их долго ищут. А я хочу жить в этой стране и строить здесь свою жизнь и карьеру. Сейчас такими заявлениями меня просто пытаются провоцировать", - уточнил Марченко.

Упомянутое интервью с предшественником Марченко Уманским можно почитать по ссылке.

Как писала "Страна", одной из вероятных причин отставки Уманского называли нежелание премьера ликвидировать схему минимизации налогов.