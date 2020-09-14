Гривня на межбанковском рынке Украины вплотную приблизилась к 28 за доллар
В понедельник курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 27,990 грн/$1 с 27,945 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".
Сообщается, что к концу торгов котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,98-28,00 грн/$1.
По информации НБУ, справочный курс гривни на межбанке в понедельник снизился до 27,99 грн/$1 с 27,89 грн/$1 в пятницу.
Кроме того, Нацбанк ослабил курс нацвалюты на 15 сентября - до 28,0003 грн/$1 с 27,9003 грн/$1 накануне.
Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 15 сентября 2020 года.
- USD 1 доллар США 28.0003;
- EUR 1 ЕВРО 33.2476;
- RUB 10 российских рублей 3.7104.
По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 10 сентября составил 386.8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $345.0млн.
Напомним, ранее в Минфине назвали курс гривни, который заложен в проект бюджета-2021.
Также мы писали, что перед выходными доллар и евро подорожали.