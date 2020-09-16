Украинцы жалуются на отмену авиарейсов. Причем, в этом вопросе сейчас - полная неразбериха.

Некоторые рейсы отменяют "честно" и, якобы, по объективным причинам.

"К примеру, если принимаются решения по полетам на уровне правительства. Скажем, власти Эстонии недавно попросили Wizz Air закрыть рейсы на Киев, так как в августе на одном из самолетов прилетело сразу 60 пассажиров, не имеющих права въезда на территорию этой страны. Ryanair резко сократила количество рейсов после того, как в Украину запретили въезд иностранцам", - перечисляет эксперт авиарынка Александр Ланецкий.

По другим рейсам - много вопросов. Скажем, есть случаи, когда люди покупают билеты, но потом рейс на конкретную дату вдруг отменяют по непонятным причинам.

Эксперты говорят, что нередко авиакомпании открывают продажу билетов на определенный рейс, хотя до конца не уверены, что тот будет выполняться. То есть, с людей попросту собирают деньги, вернуть которые после официальной отмены рейса зачастую непросто. Но проблема не только с деньгами - у многих срываются планы, важные встречи и сделки.

"Уверенности в том, что в Украине обеспечиваются регулярные перелеты по четкому графику на сегодня уже нет. Непонятно, как вообще можно что-то планировать в такой ситуации", - говорит киевлянин Андрей, рейс которого попал под "сокращение".

"Страна" разбиралась как сейчас летают самолеты, и почему украинцам продают билеты в никуда.

Кто куда не летит

Хотя формально запрет на воздушное сообщение со странами, куда традиционно летают из Украины, уже снят, неприятные новости для пассажиров появляются с завидной регулярностью.

Так, с 16 по 30 сентября "Чешские авиалинии" отменили рейсы из Одессы в Прагу (ОК 922/OK923). Пассажирам, которые уже приобрели билеты, предлагают поменять их на другие даты, улететь из Киева или получить ваучер (который затем можно будет поменять на новые билеты).

Ryanair резко сократил список рейсов из Украины. С 15 по 29 августа практически закрыты польское, венгерское, немецкое, австрийское, итальянское направления. К примеру, на Вену ближайший рейс, доступен к бронированию, есть только на 30 сентября. Далее, со 2 октября график более - менее регулярный (вылеты есть фактически через день).

Из рейсов, доступных к бронированию на сентябрь у Ryanair остались рейсы из Киева на Пафос, Барлелону, Валенсию, Мадрид, Лондон, Манчестер. А из региональных аэропортов вообще ничего нет.

Александр Ланецкий связывает такую паузу в полетах с действующим в Украине запретом на въезд для иностранцев.

При этом, что интересно, сам запрет действует еще с конца августа, Тем не менее, до 15 сентября рейсы по графику выполнялись, что, очевидно, поясняется нормой о том, что если рейс отменен менее чем за 14 дней до вылета, пассажиры имеют право не только на возврат средств, но и на компенсацию (от 200 до 600 евро на человека).

МАУ в августе отменила рейсы на Ларнаку, Вену, Прагу, Берлин пояснив это продлением запрета для наших граждан на въезд в Шенгенскую зону (при этом в другие страны Шенгена, скажем, во Францию и Нидерланды, рейсы были).

В МАУ говорят: причинами периодических отмен/переносов рейсов являются:

продление запретов на авиасообщение между странами, что дополнительно противоречит восстановлению хабовой (транзитной) работы авиакомпании

отсутствие пассажиропотока из-за невозможности посещения украинцами ряда стран (в частности стран Шенгенской зоны) с туристической целью. (Исходя из этого - рейс банально могут отменить, если на него не набралось людей, как нам удалось выяснить, перевозчики могут принять решение об отмене рейса, если заполняется меньше половины салона- Ред )

) решение Кабинета Министров Украины запретить въезд иностранных граждан на территорию Украины до 29 сентября.

"Если говорить о рейсах в Европу по популярным ранее туристическим направлениям, возможности для достаточных загрузок на таких направлениях нет до сих пор. Въезд в такие страны разрешен только для отдельных категорий граждан, которые едут в Европу с целью бизнеса, учебы как сезонные работники или имеют вид на жительство. И ограничения эти отличаются у каждой отдельно взятой страны. К примеру, Германия, Бельгия, Испания не пускают украинских туристов, но открыты для бизнес-трафика, студентов, транзитных пассажиров и рабочих. И в данном контексте большое значение имеет уровень бизнес-связей Украины с отдельно взятыми странами. Так, тесные бизнес-связи с Германией позволяют даже в условиях пандемии и ограничений трафика организовать в Мюнхен 3 рейса в неделю. В то же время, Австрия закрыта для практически всех выше перечисленных категорий и пускает только медработников, дипломатов, членов семей резидентов и транзитеров. Что само по себе предопределяет очень низкую загрузку по маршруту. Кроме бизнес-контингента большой процент трансферных пассажиров обеспечивают рейсы в Париж и Амстердам. В нынешних рыночных условиях МАУ не может реализовать свою хабовую модель и обеспечивает для таких пассажиров только одно плечо перелета - из Украины в европейские аэропорты. Оттуда пассажиры путешествуют дальше по миру уже с другими авиакомпаниями", - пояснили нам в компании МАУ.

"С рядом стран авиасообщение практически не восстановлено до сих пор по причине куда более жестких запретов страны прилёта. В связи с этим авиакомпания также вынуждена отменять рейсы туда. Например, Греция открыта исключительно для украинцев, имеющих вид на жительство для проживания в этой стране, Швейцария – только для дипломатов и транзитных пассажиров. Грузия также ограничила для украинцев въезд до 30 сентября за исключением дипломатов и членов семьи своих резидентов. Азербайджан, в свою очередь, открыт исключительно для украинцев с видом на жительство. До 30 сентября для всех категорий пассажиров закрыта Индия. Таким образом жесткие ограничения как со стороны Европы, так и на восточном направлении, предопределили еще один важный фактор пересмотра рейсов – невозможность организации хабовой работы в рамках маршрутной сети МАУ. Ограничения для иностранцев в Европе сдерживают трафик на восточных маршрутах, в том числе, не давая возможности загружать дальнемагистральные рейсы, которые исторически связывали Восток как с Европой, так и Северной Америкой. В результате, МАУ вынуждена постоянно адаптировать расписание под часто меняющиеся реалии для обеспечения оптимальных с точки зрения экономики стыковок и point-to-point рейсов", - говорят в МАУ.

К примеру, МАУ отменила несколько рейсов, которые планировались на октябрь. В частности, получили уведомление об отмене рейса пассажиры рейса PS353 KBP в Афины на 24 октября и пассажиры рейса PS312 из Милана в Киев 23 сентября и 15 октября. Причем, интересно, что во всех случаях отменили рейсы в один конец (можно вылететь из Афин или в Милан).

"Мне предложили перенести дату вылета на 25 октября. На этот рейс у меня был билет уже по перебронировке. Изначально мы планировали лететь в Афины еще в марте, но из-за карантина перенесли даты на октябрь. Но уже сейчас, понятно, что к октябрю нас вряд ли будут пускать в Европу, поэтому не думаю, что стоит заморачиваться с переносом рейса. Нужно теперь отменять билеты в оба конца", - рассказала нам киевлянка, рейс которой в Афины отменили.

С рейсом в Милан на 23 сентября вообще получился скандал.

Пассажирка Светлана Яценко обнаружила, что на "ее" даты билеты спокойно продают, хотя ей прислали сообщение об отмене рейса.

"Я покупала билеты ещё в прошлом году, осенью. Должна была лететь на выставку в Милан. Со мной должна была лететь моя дочка. Рейс отменили, Но какое было удивление, когда я увидела что МАУ продают билеты в Милан на мои дни", - говорит нам Яценко.

"Вы же отменили мой рейс, деньги не вернули, а сейчас продаете билеты?", - удивляется Светлана Яценко в комментариях на официальной странице МАУ в Facebook.

Она также приложила копию сообщения об отмене рейса, полученную от авиакомпании.

В МАУ утверждают, что "пассажирка перепутала". Билеты в продаже есть, но на 23 октября, а не сентября. Тем не менее, как рассказала нам Яценко, после комментариев ей перезвонили из авиакомпании и пообещали вернуть деньги в течение нескольких дней.

На данный момент на отмененные рейсы из Милана на 23 сентября и 15 октября и рейс в Афины билетов в свободной продаже нет.

Билетная схема

По словам Александра Ланецкого, ситуация с отменой рейсов неоднозначная.

"Отчасти авиакомпании сами стали заложниками ситуации, так как меняются условия въезда/выезда из той или иной страны из-за пандемии. Эти правила достаточно часто пересматривают. Взять, к примеру, запрет, введенный Украиной на въезд иностранцев. Его никто заранее предусмотреть не мог, и авиакомпании рассчитывали на определенный поток пассажиров, которого теперь нет. Та же Ryanair на сентябрь фактически остановила полеты. И это честно по отношению к пассажирам", - говорит Ланецкий.

Но при этом авиакомпании нередко пользуются ситуацией - официально не снимают рейс с продажи, продолжая брать деньги с пассажиров.

По словам Ланецкого, формально авиакомпания не может отменить рейс, если, скажем, набралось мало людей. Ведь когда пассажир покупает билет ему о таких рисках не сообщают.

Но это правило нарушается сплошь и рядом, причем, даже на рейсы, по которым уже не набирается нужного числа пассажиров, билеты все равно продают до последнего момента.

"Дело в том, что уже многие годы авиакомпании, причем, не только украинские, работают по принципу пирамиды. Так как на летний сезон приходится 75% полетов, а на зимний - только 25%, все пытаются распродать билеты на лето еще зимой, чтобы получить деньги от предпродаж на текущую деятельность. Но из-за эпидемии эта схема дала сбой. На летний сезон билеты распродали, деньги освоили, а когда пришло время лететь (летний сезон навигации стартует с марта) - ввели жесткий карантин. Но средства на то время уже были пристроены. И авиакомпании попали в очень неприятную ситуацию - многие попросту не могут рассчитаться с пассажирами. Поэтому кто как может ищут лазейки", - говорит Ланецкий.

Отдельная тема - продажа билетов тем украинцам, которые не имеют права на въезд в ту или иную страну, скажем, в ЕС.

Формально право на въезд в Европу имеет несколько категорий украинцев (те, у кого есть разрешение на работу, вид на жительство, право проживания в ЕС и другие). Но купить билеты могут все желающие.

"Формально этот вопрос - зона ответственности пассажира. Но по факту людей просто грабят. Ведь, если вас вернут, деньги за билет никто возвращать не будет. А украинцы часто думают, что раз билеты продают, лететь можно. По этой причине недавно вернули 60 человек, которые прилетели в Эстонию на Wizz Air. После чего правительство попросило авиакомпанию временно остановить рейсы на Киев", - рассказал нам Ланецкий.

Как вернуть деньги

При этом почти всегда уведомления об отмене рейсов приходят не меньше чем за две недели до планируемой даты вылета.

В этом случае авиакомпания должна на выбор пассажира либо перенести дату вылета на другое число, либо обменять билет на промокод или же вернуть за него полную сумму. Если сроки нарушены, и рейс отменят меньше чем за 14 дней, с авиакомпании, согласно Воздушному кодексу, можно взыскать еще и компенсацию от 200 до 600 евро в зависимости от дальности полета, - говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"С формальной точки зрения авиакомпании так и не оформили форс-мажор, а значит все эти отмены не попадают под действия непреодолимых препятствий. То есть, имеем 105-108 статьи Воздушного кодекса по компенсациям за невыполненный рейс. Можно еще и моральную компенсацию потребовать", - добавил аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов.

Но получить даже просто деньги за билет, безо всяких компенсаций, с авиакомпаний не так просто. Они всячески убеждают пассажиров менять билеты или брать промокоды с повышающими коэффициентами (в теории их потом можно будет поменять на более дорогие билеты). Заявки на возврат денег тоже можно отправить, но придется ждать в очереди, и как долго - неизвестно.

В самих авиакомпаниях утверждают, что усовершенствуют схему как могут.

К примеру, в SkyUp заявили, что как раз сейчас обновляют систему возврата средств в случае отмены рейса. Деньги будут возвращать автоматически и быстро на баланс пассажира. Их можно будет потратить на покупку других билетов или услуг авиакомпании или же вывести на банковскую карту. Но для этого нужно отправить претензию в авиакомпанию, и сколько времени займет перечисление средств - непонятно.

В МАУ заверяют, что если заполнить заявку, средства обязательно вернут. Сроки достаточно размытые - от 7 до 90 дней.

"Уже на международном уровне принята практика - если переносится рейс, вам предлагают перебронировать билеты на другие даты в течении года с коэффициентом 1,2 или повышением класса обслуживания. С одной стороны интересное предложение, с другой - никто не знает, что будет завтра", - говорит Коновалов.

"В условиях кризиса конечно же это мошенничество со стороны авиакомпаний. Они прекрасно знают, что рейсы выполнять не будут, но билеты продают, так как им нужен кеш", - говорит Коновалов.

То есть, даже если билеты на ваш рейс есть в продаже сейчас, еще не факт, что в указанное время он полетит.

"Тут вообще нет никаких гарантий. Поэтому лучшее, что может сделать пассажир - не покупать билеты раньше, чем за 14 дней до вылета. Опасаясь нарваться на компенсации, авиакомпании практически всегда сообщают об отмене рейсов раньше этого срока", - подытожил Ланецкий.