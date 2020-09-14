Социальная сеть Вконтакте заявила, что научилась обходить блокировку, введенную властями Украины.

Это уже вызвало реакцию украинского Минкульта, который пообещал разобраться со "зрадой".

Выяснили, что происходит с ВК в Украине.

"Пользуйтесь без всяких VPN"

12 сентября соцсеть опубликовла обращение к украинским пользователям. Оно было помечено в цвета украинского флага и написано на государственном языке.

"Пользуйтесь VK как и раньше, без всяких VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее", - заявили в "VK Украина".

На данный пост отреагировали украинские чиновники. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поручил разобраться в "проблеме" и готовит ответные меры.

"Относительно "Вконтакте". Сегодня, как только нам стало известно об этой информации, я попросил проверить, соответствует ли это действительности, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории. Как бы мы не ставили заслон, победа в этой гибридной войне находится в наших руках", - сообщил он на пресс-конференции, посвященной ста дням его работы в Минкульте.

Так обошел ли ВК блокировку?

О том, что мобильное приложение "Вконтакте" работает без ВПН и анонимайзеров, было известно давно. "Страна" рассказывала об этом еще минувшим летом.

Другое дело, что украинские власти пытались этому как-то воспрепятствовать - в связи с чем приложение временами давало сбои, не загружалось и т.д. Но в основном работало.

То есть в сообщении ВК говорится не о том, что приложение обошло блокировку (это произошло давно), а о том, что сбоев при работе без ВПН теперь будет меньше (или они вообще исчезнут).

При этом через браузер - мобильный или компьютерный - "Вконтакте" по-прежнему не загружается. То есть запрет на соцсеть никто не снимал.

И теперь возникает вопрос: сумеет ли власть заблокировать и приложение? Раз это пообещал даже министр.

Судя по тому, что оно работает уже давно, в Киеве об этом знают. И либо закрывают глаза, либо просто не понимают, как технически "забанить" приложение ВК.

Учитывая, что соцсеть буквально бравирует обходом блокировки, то вероятнее выглядит вторая версия. В противном случае администрация ВК не стала бы лишний раз привлекать к себе внимание.

Как Зеленский поддержал запрет Порошенко

При этом обращает на себя внимание, как власти при Зеленском продолжают враждебную риторику и поддерживают запреты соцсетей.

"Вконтакте" и "Одноклассники" были запрещены в мае 2017 года указом Петра Порошенко.

Накануне своего избрания президентом Владимир Зеленский, в апреле 2019 года, высказывался против запретов.

"И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят. Я этим не пользуюсь. Честно говоря, и до этого не пользовался. Мое мнение: эта ситуация – я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, – оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и "хлопни" те", - заявил Зеленский.

На замечание журналиста о том, что есть Facebook, Twitter, YouTube, собеседник ответил, что их недостаточно людям, раз они обходят запрет.

"А если на тех же "Одноклассниках" и так далее люди занимаются политикой, занимаются какой-либо агрессией, если там есть свои боты, которые информационно влияют на украинцев, антиукраинские у них лозунги, тогда это уже, ребята, криминал, это другое дело", - сказал Зеленский.

Потом он добавил, что перед запрещением неплохо было бы поинтересоваться мнением народа.

"В чем вообще наша история, в чем наша проблема? Мы ничего не доносим обществу. Ничего. Мы не объясняем, почему это плохо. Объясни и скажи людям: "Люди, вот вы считаете, что это должно работать после того, что там напечатано и после информационной политики, которую они введут? Это должно работать?" Все общество скажет: "Спасибо, что ты меня спросил". И мало того, что согласятся с закрытием, никто не будет находить обходные пути. Но сначала нужно в любом решении сплотить общество, объяснить why (почему - Ред.), предложить модель, а потом закрывать, только так. Но это мое личное мнение", - сказал тогда Зеленский.

То есть Зе как бы и не против запрета, но с оговорками и внятной альтернативой. Также он призвал все объяснять народу, а уж потом запрещать.

Правда, уже будучи президентом, он, ничего не объясняя, продлил запрет Порошенко.

С 2018 по 2020 годы популярность ВК упала с 15% до 7%, а Facebook вырос с 45 до 58%. Таковы результаты опроса компании R&B Group. Также еще 6% пользуются запрещенными "Одноклассниками". То есть как минимум 13% населения используют российские соцсети и не боятся об этом говорить.