Турист из Украины погиб на болгарском курорте "Солнечный берег". Тело мужчины нашли на берегу моря на пляже у гостиницу "Гларус". По предварительным данным, украинец утонул и его тело волной выбросило на берег. Об этом пишет News.bg.

Уточняется, что полиция установила, что это 31-летним гражданин Украины, который ночью только приехал на отдых. Тело погибшего украинца было доставлено в отдел судебной медицины Бургасской общей больницы для проведения экспертизы. По делу возбуждено досудебное производство, проводится расследование.

Напомним, что Болгария является одной из немногих курортных стран, которая во время пандемии коронавируса принимает туристов из Украины.

Также мы сообщали, что на курорте в Турции от коронавируса умер украинский турист, чье тело не могут отправить на Родину.