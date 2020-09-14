В 2021 году в список учебных предметов, по которым будет проводиться внешнее независимое оценивание (ВНО) результатов обучения после получения полного общего среднего образования, вошли два предмета. Это украинский язык и украинский язык и литература.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Выпускники, которые в 2021 году завершат получать полное общее среднее образование и/или планируют поступать в вузы, смогут самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять во время ВНО:

сертификационную работу по украинскому языку, которая будет содержать только задания по украинскому языку (39 заданий закрытого типа с выбором ответа или на установление соответствия и одно задание открытого типа на предоставление развернутого письменного ответа);

сертификационную работу по украинскому языку и литературе, включающую задания по украинскому языку и по украинской литературе, а именно 24 задания по украинской литературе и 39 - по языку закрытого типа (с выбором ответа и на установление соответствия), а также 4 задания по украинскому языку открытого типа с предоставлением письменного ответа, в том числе 3 задания, предусматривающие короткий письменный ответ, и одно задание, которое предусматривает развернутый письменный ответ.

Общими для обоих вариантов сертификационных работ являются 39 заданий закрытого типа и одно задание открытого типа на предоставление развернутого ответа по украинскому языку. Результаты выполнения этих заданий будут засчитаны как результаты государственной итоговой аттестации по украинскому языку. Для приема в вузы будут зачисляться результаты выполнения соответственно или всех заданий сертификационной работы (теста) по украинскому языку, или всех заданий сертификационной работы по украинскому языку и литературе.

В каждом конкретном случае выбор участника того или иного варианта сертификационной работы для ВНО будет зависеть от того, на какую специальность он планирует поступать. Перечень специальностей, для поступления на которые необходимо выполнение того или иного варианта сертификационной работы, будет определен в "Условиях приема на обучение в учреждения высшего образования Украины в 2021 году".

Об особенностях обновленных сертификационных работ

Содержание сертификационных работ будет определяться программой внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, утвержденной Министерством образования и науки Украины.

Самой примечательной чертой обоих сертификационных работ является их заметная переориентация на оценку компетенций участников - речевой и литературной. На уровне закрытых тестовых заданий по украинскому языку это проявляется, в частности, в том, что львиная их доля стала контекстными - направленными на выявление способности работать не с отвлеченными языковыми единицами или явлениями, а с их реализациями в пределах разных по объему контекстов. В случае с украинской литературой ориентация сертификационной работы на компетентности реализовалась во включении заданий к незнакомому художественному тексту.

Одной из основных новаций, появившихся в работе по украинскому языку и литературе, является введение тестовых заданий открытого типа, предусматривающих короткий (от одного до нескольких предложений) ответ на вопросы, касающиеся одного текста или нескольких тематически связанных текстов.

Также участников ВНО ждет еще одно важное нововведение. Оно касается тестового задания, которое предусматривает создание развернутого письменного ответа. Участникам, которые сдавали ВНО в предыдущие годы, подобное тестовое задание известно под названием "Собственно высказывания". Теперь расширят диапазон разновидностей текстов, создание которых может быть предложено участникам как тестовое задание открытой формы.

Дополнительную информацию о подобных заданиях Украинский центр оценивания качества образования обещал обнародовать в течение года.

Ранее "Страна" писала, что с 2021 года выпускников школ обяжут сдавать ВНО по математике.

Мы также сообщали, что на ВНО-2020 украинские абитуриенты на русском языке чаще всего сдавали физику.