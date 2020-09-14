Сеть книжных магазинов Украины Книгарня "Є" заявила, что у русскоязычного продукта на украинском рынке больше шансов, поэтому она вынуждена приспосабливаться к условиям. Также они предположили, что сегмент украиноязычной книги постепенно будет сокращаться.

Об этом говорится в сообщении Книгарни "Є" на странице в Facebook.

Так видят в магазине ситуацию по состоянию на текущий год:

Если не учитывать сеть магазинов "Є", 50-70% в обороте крупных книготорговых структур составляет русская книга (как импортируемая так и издана в Украине).

Главной причиной продвижения ритейлом русской книги есть привлекательные условия (большая маржа).

Возможность создавать привлекательные условия определяется в первую очередь преимуществами в себестоимости российского продукта по сравнению с украинским (меньшая стоимость авторских прав и перевода на один экземпляр).

Российский книжный бизнес всегда может рассчитывать на поддержку собственного государства в продвижении своего продукта в Украине.

В магазине добавили, что несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги постепенно будет сокращаться, украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать еще больше российской литературы - вопреки собственному желанию.

"Нравится нам это положение вещей? Нет. Или в силах мы, как книготорговая сеть, изменить его? Нет. Можем ли мы игнорировать эту реальность? Нет.

Исправить такое положение может только эффективная государственная политика, а книжный магазин "Е" вынуждена учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы", - подытожили в Книгарне "Є".

Отметим, что сеть имеет особую концепцию, четко определенную позицию. Так ее специфика состоит в том, что в магазинах делают упор на продаже украинской литературы - как украинских авторов, так и переводной мировой литературы на украинский язык.

Ранее мы писали, что в Украину с ноября 2019 года не ввезли ни одной книги из России, с этого же времени не было выдано ни одной лицензии.

Также сообщали, как в прошлом году Госкомтелерадио отчиталось о запрете на ввоз в Украину более миллиона российских книг.