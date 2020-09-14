Руководитель пресс-службы харьковского городского совета Юрий Сидоренко прокомментировал "Стране" слухи о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес якобы впал в кому.

"Никакой комы нет. Все слухи о том, что он в коме и без сознания распространяют телеграм-каналы, близкие к политическим оппонентам. Есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаемые. Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорят, что он "контактный". Уверяют, что он в сознании", - заявил Юрий Сидоренко.

В тоже время источник в окружении Кернеса сказал "Стране", что хотя он и не в коме, но состояние у него тяжелое.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что мэр Харькова не появлялся на публике уже около трех недель. В последний раз его видели на мероприятиях в честь дня города, 23 августа. Сам Кернес на телефонные звонки не отвечает, в его приемной говорят, что записаться к мэру нельзя из-за карантина.

Горсовет Харькова официально подтвердил, что мэр находится на больничном и госпитализирован с 10 сентября. Однако диагноз не уточнили.