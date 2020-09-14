Огромная свастика появилась на недострое в Киеве, расположенном неподалеку от Бабьего Яра, где в годы Второй Мировой были расстреляны более 100 тысяч евреев. Черный нацистский символ раскинулся на три этажа заброшенного здания. В распоряжении "Страны" появилось фото с места события.

Уточняется, что это место также находится неподалеку от киевской психиатрической больницы имени Павлова в Подольском районе столицы. Как сообщают очевидцы, свастика появилась тут после нашествия каких-то людей в камуфляже. По слухам, местные радикалы здесь отрабатывали технику городских боев. Также люди видели, как они с помощью специальных крепежей поднимались по стенам здания.

Судя по фото, под огромной свастикой на стене изображены еще несколько меньшего размера.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве осквернили свастиками памятник тысячам замученных евреев.

Также мы сообщали, что под Кировоградом поймали вандала-киевлянина, фанатично помешанного на свастике.