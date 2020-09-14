Свастика раскинулась на три этажа. Фото: Страна

Огромная свастика появилась на недострое в Киеве, расположенном неподалеку от Бабьего Яра, где в годы Второй Мировой были расстреляны более 100 тысяч евреев. Черный нацистский символ раскинулся на три этажа заброшенного здания. В распоряжении "Страны" появилось фото с места события.

Уточняется, что это место также находится неподалеку от киевской психиатрической больницы имени Павлова в Подольском районе столицы. Как сообщают очевидцы, свастика появилась тут после нашествия каких-то людей в камуфляже.  По слухам, местные радикалы здесь отрабатывали технику городских боев. Также люди видели, как они с помощью специальных крепежей поднимались по стенам здания. 

Судя по фото, под огромной свастикой на стене изображены еще несколько меньшего размера. 

дом со свастикой

дом со свастикойкарта места, где на доме нарисовали свастику

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве осквернили свастиками памятник тысячам замученных евреев.

Также мы сообщали, что под Кировоградом поймали вандала-киевлянина, фанатично помешанного на свастике.

 

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