Выплаты ветеранам ко Дню победы решили не поднимать ни на копейку - проект бюджета Украины-2021
Украинским ветеранам войны из государственного бюджета Украины на будущий год выделено 1,3 миллиарда гривен на одноразовые выплаты.
Таким образом, разовые выплаты ветеранам ко Дню Победы не изменятся, по сравнению с текущим годом. На 2020-й было выделено 1382,5 млн. грн., такая же сумма останется и в 2021 году.
Ранее мы сообщали, что в предложенном проекте государственного бюджета на следующий год заложил предельный объем дефицита в размере 270,35 млрд гривен.
Также сегодня стало известно, сколько денег из госбюджета на 2021 год выделено на обеспечение деятельности главы государства и содержание Офиса президента.
Кроме того, мы писали, на сколько сократится, по сравнению с текущим годом, финансирование миграционной службы Украины.
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