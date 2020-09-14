Бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, с подачи которого против владельца "Укрлендфарминга" Олега Бахматюка были открыты уголовные дела, действовал в данном случае в личных интересах.

Об этом Корбан заявил в интервью "Стране".

Говоря о методах работы Богдана, в частности методе "кнута и пряника", о котором экс-глава ОП рассказывал в одном из интервью, Корбан отметил: "Вряд ли Богдан понимает этот метод. Кнут и пряник применяется одновременно для всех. А не для одних кнут, а для других пряник. Такая методика действует в кругу сотрудников, когда ты поощряешь, но и требуешь одновременно. А как, например, можно применить этот метод, когда имеешь дело с самодостаточными людьми, или, например, олигархами?".

По его словам, пример с Бахматюком, который с подачи Богдана эмигрировал, не подходит, так как тут у него были личные мотивы.

"Бахматюк - это не пример. Скорее это его личный конфликт. Примером могли быть люди из первой пятерки "Форбс". А Бахматюк это личная история, потому что у Богдана у самого есть сельско-хозяйственный бизнес, может, не такой крупный, как у Бахматюка. Налицо явно факт недобросовестной конкуренции", - заявил Корбан.

Напомним, против Олега Бахматюка возобновили дело осенью прошлого года.

Однако сам он утверждает, что эти обвинения полностью сфабрикованы главой НАБУ Сытником и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.