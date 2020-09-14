Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США патрулировали воздушное пространство Украины в понедельник, 14 сентября. Американские самолеты под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий со странами-партнерами в сфере коллективной безопасности. Об этом собщается на странице командования Воздушных сил ВСУ.

Уточняется, что теперь такое патрулирование будет регулярными.

"Такие патрулирования будут носить регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России", - говорится в сообщении.

В командовании ВВС Украины добавили, что стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ.

Мы уже рассказывали о полете американских B52 со стороны Волынской области в сторону аннексированного Крыма. При этом в сопровождении В-52 шли украинские истребители, по сути, помогая американцам отрабатывать заходы на удар по российским объектам.

Ранее "Страна" писала о том, что восемь истребителей армии России поднимались на перехват бомбардировщиков США, летавших в небе над Украиной.

Также мы разбирались, что означает полет над Украиной американских бомбардировщиков.