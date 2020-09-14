Во вторник, 15 сентября, в Берлине спустя год должна была состояться встреча министра иностранных дел Германии Гайко Маас и главы МИД России Сергея Лаврова. Однако визит главы российского МИД отменили из-за изменений в рабочем графике Мааса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, в понедельник, 14 сентября.

Так, визит Лаврова был намечен на 15 сентября. Министры должны были участвовать в церемонии закрытия "перекрестного" года научно-образовательных партнерств в Берлине. Данное мероприятие было согласовано год назад, но сегодня его отменили после того, как изменился график Мааса, оставив на переговоры только 1,5 часа.

"3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Х. Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным", - говорится в ведомстве.

В МИД России сообщили, что основная цель поездки оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным. "Соответствующая информация доведена до германской стороны. С учетом важности и успешного завершения "перекрестного" Года С.В. Лавров направит приветствие участникам церемонии его закрытия", - добавили в министерстве.

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