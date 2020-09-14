Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что по окончанию военных учений на полигоне "Брестский", российские войска вернутся домой.

Об этом он рассказал во время встречи двух лидеров в российском городе Сочи, открытая часть которой транслировалась на YouTube.

"Это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело, связанное с подготовкой войск", - сказал Путин.

По его словам, после "выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации".

Напомним, совместные российско-белорусские учения "Славянское братство" на полигоне "Брестский" начались вчера, 13 сентября.

Подготовку к ним уже обсудили по телефону начальники генштабов РФ и Беларуси Валерий Герасимов и Александр Вольфович. Позже Сербия под давлением ЕС отказалась от участия в военных учениях в Беларуси.

В день начала учений Украина усилила охрану границы с Беларусью: в ход пошли дроны, кинологи и специальные катера.