Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Беларуси Александр Лукашенко не раз назвал границы Беларуси границами Союзного государства. Брифинг транслировался в на YouTube.

"Мне приятно, что вы продемонстрировали, что границы Беларуси - это границы Союзного государства и никто не сможет там бряцать оружием", - заявил Лукашенко, обращаяст к Путину.

Также Бацька вспомнил о совместных с Россией военных учениях, которые сейчас развернулись на территории Беларуси.

"По обороне мы с вами, как люди, собачиться можем по любому поводу. Но оборона и безопасность никогда не вызывала у нас сомнений. Мы ни у кого не будем спрашивать, проводить учения или нет. Кто хочет - пусть присоединяется. Мы на годы вперед должны спланировать малые и большие учения. Ну зачем бряцать гусеницами возле границ Союзного государства? Нам не надо допустить ошибок Великой Отечественно войны. Мы тогда оказались, как у разбитого корыта", - заявил Лукашенко и добавил, что Беларусь не будет расслабляться.

Напомним, сегодня в Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в формате "один на один".

Также мы сообщали, что Путин на встрече с Лукашенко поддержал изменение конституции Беларуси.