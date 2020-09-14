Во время встречи президентов России и Беларуси в Сочи Владимир Путин подтвердил, что Кремль выделит Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США.

Соответствующие кадры со встречи транслировались онлайн.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в $1,5 млрд, и мы это исполним", - сказал Путин.

В то же время он рассказал, что детали выделения и получения средств сейчас изучают министры финансов стран, которые "ведут работу на профессиональном уровне".

Напомним, сегодня в Сочи состоится встреча Лукашенко и Путина, которая пройдет в формате "один на один". Она началась с открытой части, в рамках которой руководитель Кремля поддержал идею внести изменения в конституцию Беларуси. В ответ на это Бацька согласился провести досрочные выборы президента.