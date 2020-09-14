Сегодня, 14 сентября, в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры проводились в летней резиденции "Бочаров ручей".

Одна из тем - Союзное государство. Об этом и здесь же 7 декабря 2019 года главы государств уже общались. Но к консенсусу не пришли. Не помогли даже вкусные угощения - шардоне с морепродуктами. После 5,5 часов переговоров Бацька демонстративно уехал без комментариев СМИ. Тогда он транслировал такой посыл - Беларусь в Россию входить не будет.

За прошедшие девять месяцев диспозиция сильно поменялась.

С начала 2020 года Путин с головой ушел во внутреннюю российскую повестку: готовился к голосованию по поправкам к Конституции РФ, потом был плотно вовлечен в борьбу с коронавирусом. Лукашенко же полностью переключился на президентские выборы, которые пошли не по его сценарию.

Итого на сегодня к беседе политики подошли в совершенно разных состояниях. Лукашенко после давления с Запада и попытки убрать его от власти, запросил помощи у России. И Москва ее оказала, поддержав Бацьку.

Но открытым остаются два вопроса. Первый - что Лукашенко намерен делать с многочисленной оппозицией, которая создает необходимую массовку для эскалации протеста в любой момент. И второй - что Бацька, ищущий поддержки, может предложить России. Которая уже давно пытается связать Минск более тесными узами в рамках Союзного государства.

Разбирались, как встреча Путина и Лукашенко повлияла на эту проблематику.

Отношения до Беломайдана

Общение двух президентов накануне выборов в Беларуси развивалось по нисходящей.

Камнем преткновения стала сема Союзного государства России и Беларуси, которая снова возникла на повестке в прошлом году.

Кремль начал настойчиво предлагать Минску более тесную интеграцию: с общим Налоговым кодексом, внешнеторговым режимом, едиными парламентом и правительством, а также общей валютой. Об общих обороне, спецслужбах, образовании и здравоохранении речь пока не шла.

Зачем РФ реанимировала эту тему - "Страна" уже рассказывала. Москва хотела накануне "выборов Лукашенко" обезопасить себя от повторения украинского сценария в союзной Беларуси. Которой было бы уже сложнее уйти "геть от Москвы" в случае создания единых структур управления. Даже если бы Бацька потерял власть.

Лукашенко же в первую очередь хотел более доступные цены на нефть и газ. А именно, чтобы стоимость энергоносителей для Беларуси должна быть такой же, как в Смоленской области, то есть - внутрироссийской. А вот на более тесную интеграцию он ни на каких условиях идти не хотел, понимая, что это уменьшит его личную власть. В Беларуси началась кампания против "российской угрозы", которую возглавил сам президент, заявляя, что не позволит "поглотить Беларусь".

Такие же настроения Александра Лукашенко можно было наблюдать еще в конце июня на Параде Победы 24 июня. Он принял приглашение Путина, но демонстративно вел себя отстраненно - даже не захотел становиться рядом с президентом России. Тогда в Беларуси уже открыто преследовали кандидатов в президенты, которых власти связывали с Москвой (18 июня был задержан бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, хотя в отношении его пророссийскости есть большие сомнения).

То есть к выборам страны подошли на самом низком уровне отношений за долгие годы. Ситуацию еще более ухудшила история с "вагнеровцами", которая на некоторое время вбила мощный клин между Минском и Москвой.

Разворот Бацьки на восток

Договороспособность Лукашенко менялась пропорционально расшатыванию его позиций после президентских выборов.

Путин прямо вписался за Лукашенко. В знак благодарности Бацька выдал Москве задержанных "вагнеровцев" и "перехватил" разговор Варшавы и Берлина, внеся свою лепту в защиту России от западного пресса по отравлению Алексея Навального. Таким образом он продемонстрировал, что, как и прежде, настроен пророссийски.

Вновь крен в сторону Москву Бацька сделал с началом больших акций протеста после президентских выборов.

15 августа Лукашенко позвонил Путину. Тот, в случае внешнего нападения с Запада, пообещал ввести в Беларусь российские войска. В рамках того же разговора Кремль опубликовал заявление - президенты подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений: "Важно предотвратить попытки деструктивных сил нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству Москвы и Минска".

27 августа в интервью каналу "Россия 24" Владимир Путин усилил свое обещание - пообещал ввести войска в Беларусь даже без западной агрессии, а если ситуация выйдет из-под контроля внутри страны. Тогда же российский президент сделал акцент на возможности проведения новых выборов президента в Беларуси после проведения там конституционной реформы.

9 сентября в интервью российским СМИ Лукашенко подтвердил, что к перевыборам готов.

"Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно - и я к этому склонен - чтобы провести досрочные президентские выборы. Я этого не исключаю. Именно я, никто мне об этом не говорил. И я вам впервые об этом говорю", - заявил Александр Лукашенко журналистам.

Дополнительно он посыпал свою голову пеплом касательно минувших переговоров по союзному государству: "Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны - и дошли до абсурда. Вот мы из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок, в том числе и мы, президенты двух стран".

И тогда же сказал, что интеграцию в Союзное государство, которая обсуждалась ранее, не получится - нужен новый формат. Какой - было загадкой.

Поэтому все напряженно следили за встречей Путина и Лукашенко. Поскольку очевидно - базовые потребности сторон вряд ли изменились: РФ заинтересована в том, чтобы начать более тесную интеграцию. А Бацька - максимально сохранить при этом свою власть. Правда, теперь его позиции сильно ослабли.

О чем договорились в Сочи 14 сентября

Главные тезисы были озвучены еще до начала переговоров лидеров. И уже об очень многом сказали. Так же, как и язык тела президентов: как сидел Путин и как - Лукашенко.

Более того, Бацька назвал Россию "старшим братом".

Конституционная реформа в Беларуси и досрочные выборы президента. Лукашенко сказал, что "надо тесней держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам". А Путин акцентировал на конституционной реформе в Беларуси.

"Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно. Нам известна и позиция, которую Ваши представители изложили в ОБСЕ в последний раз в этой связи – в связи с работой над Конституцией. Уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда. Уверен, что, имея в виду Ваш опыт политической работы, работа и по этому направлению будет организована на самом высоком уровне, и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, и создаст условия для дальнейшего развития", - отметил Владимир Путин.

Оборона уже Союзного государства. Обратило на себя внимание, что говоря говоря об обороне Беларуси Лукашенко уже говорил как об обороне Союзного государства.

"Мне приятно, что вы продемонстрировали, что границы Беларуси - это границы Союзного государства, что никто не сможет там бряцать оружием", - начал Лукашенко.

Он продолжил: "Мы с вами как люди военные можем собачиться по любому поводу. Но оборона и безопасность никогда не вызывала у нас сомнений. Мы ни у кого не будем спрашивать, проводить учения или нет. Кто хочет - пусть присоединяется. Мы на годы вперед должны спланировать малые и большие учения. Ну зачем брязгать гусеницами возле границ Союзного государства? Нам не надо допустить ошибок Великой Отечественной войны. Мы тогда оказались, как у разбитого корыта. Беларусь была, но ее прошли, гнали до Смоленска. Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности. Поэтому, если вы поддержите этот тезис, мы тоже не будет расслабляться".

Путин данную инициативу поддержал и добавил, что после совместных учений "Славянское братство - 2020" российские войска покинут территорию Беларуси.

Экономическая поддержка Беларуси. Путин напомнил, что Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику.

"Только один из проектов – это атомная электростанция: 10 миллиардов в долларовом эквиваленте это стоит. В целом свыше 50 процентов внешнеторгового оборота Белоруссии приходятся именно на Российскую Федерацию. В Белоруссии работает почти 2,5 тысячи предприятий с российским капиталом. У нас очень устойчивая и глубокая кооперация по целому ряду направлений и в целом ряде отраслей", - начал Владимир Путин.

Он отметил, что экономическое сотрудничество нужно усиливать и выразил готовить помочь Беларуси финансово - выделить кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Это будет весьма кстати для белорусской экономики, так как сейчас финансовая система страны находится в очень тяжелом положении из-за акций протеста. Люди забирают деньги из банков, курс белорусского рубля проседает.

У многих этот кредит вызвал аналоги с кредитом, который Россия дала Януковичу во время Майдана.

Борьба с коронавирусом и российская вакцина. Владимир Путин напомнил уже известную информацию о том, что Белорусь станет первой страной, которая получит российскую вакцину против ковида, и уже начала участвовать в последней стадии её испытаний. "Думаю, что это позволит нам не только наладить соответствующее производство, но и обеспечить нужный для наших граждан, для их безопасности уровень вакцинации и борьбы с этой болезнью", - сказал российский президент.

Лукашенко за это Путина поблагодарил, когда взял слово: "Что касается коронавируса, я вам благодарен. Я вам очень благодаране, что вы поставили нас на первую строчку по поставкам вакцины. Мы видим, что происходит в Европе, там растет заболеваемость. У нас в Беларуси такого нет. Ученые заметили, что этот вирус уже не тот, но он будет накладываться на гриппозные вирусы".

Полная версия выступления Путина и Лукашенко 14 сентября накануне переговоров

После встречи по официальным каналам пошли первые подробности переговоров.

Вот что озвучил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует РИА "Новости":

- Белоруссии будет выделен новый кредит на $1,5 млрд

- Обсудили вопросы поставок энергоносителей, "результат конструктивный",

- Договорились активизировать работу межправительственных комиссий и отраслевых предприятий,

- Дали поручение организовать встречу глав регионов двух стран,

- Путин дал поручение подготовить первую партию вакцины для Белоруссии

- Лукашенко подтвердил намерение запустить конституционную реформу в Белоруссии. Путин поддержал эту идею

- Вопрос размещения российских военных баз не обсуждался

- И те, кто поддерживает Лукашенко, и кто нет - для России братский белорусский народ, но все должно проходить в правовом русле.

Выводы новых договоренностей Путина и Лукашенко

Договоренности можно разделить на две части.

Первая - проблемы с протестами и оппозицией.

Судя по тому, что было сказано, конституционная реформа и досрочные выборы - это, видимо, и есть главный компромиссный план Путина и Лукашенко, которые должны, по их задумке, стабилизировать ситуацию в стране.

Бацька подтверждает готовность идти на новые выборы. Но не прямо сейчас (как это требует Запад и оппозиция), а после изменений Конституции.

Вопрос только в том, будет ли это оформлением продолжения правления Лукашенко. Или каким-то из вариантов его почетного ухода.

Не исключено, что в Москве видят именно второй вариант, как способ преодолеть раскол в белорусском обществе, который оформился по отношению Бацьки. Если он уйдет, а на его место придет фигура, поддерживаемая Россией и более приемлемая для многих белорусов, то значительная часть протестующих может такую фигуру поддержать.

Но не факт, что сам Лукашенко готов куда-то уходить, что может поломать, по итогу, весь план (если все ограничится лишь декоративными изменениями Конституции, а сам Бацька останется на своем посту, то для практически всей оппозиции это не будет каким-то компромиссом).

Впрочем, конституционный процесс обещает быть долгим, а потому время подумать всем есть. Пока же Россия время от времени дает понять, что готова слышать всех белорусов, а не только Лукашенко. О чем говорит и акцент в заявлении Пескова по итогам встречи, что россияне видят братьями всех белоруссов - как тех, кто за власть, так и тех, кто против. Но главное - чтоб все шло в правовом поле. Это читается как своеобразный месседж: "дождитесь реформы Конституции и проголосуйте на выборах, а не устраивайте Майданы".

Вторая часть - Союзное государство. Любопытно, что как раз по этому вопросу ничего по итогу и не говорилось.

Единственное, что был отмечен некий "конструктивный диалог" по энергоносителям. По этому вопросу ранее действительно ломалось много копий по вопросам цены. И, не исключено, что сейчас на фоне происходящих в Беларуси событий прийти к компромиссу смогли.

Но это не особо касается вопросов углубления интеграции.

А вот как раз по ней заявлений и не было. И здесь может быть два объяснения. С одной стороны - какие-то договоренности могли быть достигнуты, но на них сознательно не акцентировали внимание, чтоб не будоражить общественность - время и без того не спокойное.

С другой стороны - может быть вопрос пока было решено отложить, так как в нынешней ситуации любые резкие движения в сторону интеграции с Россией могли бы еще более усложнить внутреннюю ситуацию в Беларуси. А потому для начала Москва за счет кредита и скидки на энергоносители поможет стабилизировать ситуацию, а потом уже перейдет и к более сложным вопросам.

Если, конечно, Бацька не попробует вновь сыграть в "многовекторность". Но после Беломайдана ему это сделать будет крайне сложно.