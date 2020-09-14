Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает финансирование миграционной службы Украины в размере 3,61 миллиардов гривен.

Согласно документу, обеспечение деятельности ведомства (глава которого, Максим Соколюк, сейчас отдыхает в Стамбуле c Настей из Уханя - Ред.) урезали почти на 10%. Таким образом размер финансирования составит 3,61 вместо 3,99 млрд. в текущем году.

Напомним, что сегодня правительство Украины одобрило и направило на рассмотрение Верховной Рады проект Госбюджета на 2021 год. В предложенном проекте государственного бюджета на следующий год заложил предельный объем дефицита в размере 270,35 млрд гривен.

Также публиковали список основных показателей, прописанных в проекте бюджета Украины на следующий год. Среднегодовой курс доллара предусматривается на уровне 29,1 грн/$, а госдолг должен сократиться до 64,6%.

Кроме того мы писали, что глава Госпогранслужбы оставил жену и двоих детей ради Насти Зинченко, которую вместе с ее собачкой эвакуировали из Уханя всем миром.