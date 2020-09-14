В понедельник, 14 сентября, в Сочи на встрече президентов России и Беларуси лидер РФ Владимир Путин поддержал изменение конституции страны-соседа.

Соответствующие кадры встречи транслировались на YouTube.

"Мы за то, что белорусы сами, без внешнего давления, решили, как выстраивать свою работу дальше. Мы знаем о вашем предложении начать работу по конституции. Это своевременно, целесообразно. Уже соответствующая структура создана во главе с зампредседателя конституционного суда. Зная ваш политический опыт, уверен, что работа будет организована на самом высоком уровне", - сказал Путин.

Напомним, ранее Лукашенко пообещал провести досрочные выборы президента страны: "Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно - и я к этому склонен - чтобы провести досрочные президентские выборы. Я этого не исключаю. Именно я, никто мне об этом не говорил. И я вам впервые об этом говорю".

Путин поддержал изменение конституции Беларуси. Смотреть с 00:02. Видео: YouTube/RT На русском

Напомним, сегодня в Сочи проходят переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Они пройдут в формате "один на один" и затянутся, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, на столько, "сколько потребуется".