Бизнесмен Геннадий Корбан рассказал, как в 2010 году познакомил бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана с тогдашним первым вице-премьер-министром Украины Андреем Клюевым.

Об этом он рассказал в интервью "Стране".

По его словам, он неоднократно участвовал в судье Богдана, а также познакомил его с олигархом Игорем Коломойским и Клюевым.

"Мы с Михаилом Бродским за ручку отвели его (Богдана - Ред.) к Андрею Клюеву. В 2010 году, когда Верховный суд рассматривал иск Юлии Тимошенко рассматривал иск об отмене результатов выборов после победы Януковича. Я отрекомендовал Богдана как хорошего специалиста и предложил Клюеву взять его в команду. Он очень хорошо вписался в эту компанию и стал близким помощником Николая Азарова. Вообще-то Богдан быстро переключается на новых друзей. А старые становятся неинтересными. Год назад Богдан назвал президента своим лучшим другом, а теперь мочит его в интервью", - рассказал Корбан.

Также, по его словам, после победы Зеленского на выборах он посоветовал Андрею Богдану стать "серым кардиналом".

"Мы как-то встречались с ним после победы Зеленского. Я дал ему один совет. Он должен со старта определиться кто он - вице-президент или серый кардинал. И посоветовал ему быть "серым", - заявил бизнесмен.

Однако, по мнению Корбана, Богдану не удалось стать ни тем, ни другим. "Утро начинал как "серый кардинал", а к вечеру становился вице-президентом. И наоборот", - считает он.

Кроме того, по его словам, Богдан вел себя слишком фамильярно в отношении президента, особенно на людях, забыв о субординации.

"Когда они приехали в Днепр, после знаменитой поездки, в ходе которой заключили пари с Борисом Филатовым, они решили пройтись по набережной. И сделали остановку на ярмарке, где торговали едой, мороженным, сладкой ватой. И вот идут они через толпу людей, и в этот момент Богдан толкает президента в бок локтем и при всех громко говорит: "Вова, давай выпьем пива и сожрем шашлык". А вокруг много людей, журналисты. И как такое терпеть?", - привел пример Корбан.

Напомним, 9 сентября Богдан дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. О его содержании подробно писала "Страна".

Отметим, что после публикации интервью экс-глава ОП был вызван на допрос в ГБР, где обвинил детективов в мошенничестве и заявил, что его хотят запугать.