Российского оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", полностью отключили от аппарата искусственной вентилляции легких, он самостоятельно встал с кровати и пробует немного ходить. Об этом сообщается на сайте немецкой клиники.

В публикации говорится, что состояние Навального продолжило улучшаться.

"Пациент был полностью отключен от ИВЛ. Он все более подвижен и уже может временно покидать лечебную койку", - говорится в сообщении.

Также в клинике уточнили, что вся информация о ходе лечения Навального распространяется с согласия самого пациента и его жены Юлии.

Навальный находится на лечении в "Шарите" с 22 августа.

Напомним, политику стало плохо 20 августа на борту самолета. Его в тяжелом состоянии поместили в больницу Омска, а через два дня его вывезли в Берлин и положили в клинику "Шарите".

Немецкая сторона настаивает, что оппозиционера отравили ядом Новичок.

Также мы сообщали, что Россия объявила в розыск спутницу Навального, которая уклонилась от дачи объяснений и уехала за границу.