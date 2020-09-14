В понедельник, 14 сентября, украинское правительство утвердило порядок проведения голосования на местных выборах в условиях противоэпидемических правил, которые запланированы на 25 октября.

Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

Так, документ предусматривает проведение опроса о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг на входе. Также в помещении избирательной комиссии должен быть организованы антисептик и место для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

В помещениях для голосования должна находится разметка, указывающая на соблюдение безопасной дистанции, а сами потоки избирателей должны будут быть распределены. Рекомендуется, чтобы в помещении одновременно находились не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Мебель на участке для голосования должна быть изготовлена из материалов, которые можно продезинфицировать, а использование ткани на столах не допускается.

Протирание дверных ручек, сидений и мебели должно проводиться раз в два часа, а влажная уборка помещения – раз в четыре часа.

Сами избиратели также должны придерживаться противоэпидемических мер: иметь защитную маску, а при входе обработать руки антисептиком. Рекомендуется не брать с собой детей и использовать свою личную ручку.

В случае, если члены избирательной комиссии контактировали с больным человеком без индивидуальной защиты, они отправляются на самоизоляцию.

После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования, в месте проведения выборов проводится заключительная дезинфекция.

До этого мы приводили слова члена Центральной избирательной комиссии Сергея Постивыя о том, что местные выборы не будут отменены в регионах, даже если они войдут в "красную зону" коронавирусного карантина.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав уже разработал инструкции для безопасного проведения выборов.