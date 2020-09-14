Государственная итоговая аттестация по математике станет обязательной для украинских выпускников уже с 2021 года. Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Уточняется, что если ранее выпускники могли выбирать между математикой и историей Украины, то теперь возможности выбора не будет.

"Государственная итоговая аттестация по 2021 для соискателей полного общего среднего образования обязательна по украинскому языку и по математике. Это нововведение. Напоминаю, раньше можно было выбирать из математики или истории Украины. История Украины или иностранный язык, а также один из учебных предметов на выбор ", - рассказала Вакуленко.

В Минобразования исходят из того, что базовые математические навыки необходимы каждому человеку и все страны, которые хотят усилить свой инновационный потенциал, вводят обязательный экзамен по математике.

Ранее "Страна" писала о том, что минувшим летом ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 8,3% абитуриентов.

Также мы сообщали, что на ВНО по географии не явились 30% выпускников, шестерых человек не пустили из-за признаков ОРЗ.