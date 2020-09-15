Во вторник, 15 сентября, компания Apple проводит ежегодную презентацию новых продуктов. Поклонники "яблочной продукции" ожидают, что покажут четыре новых модели iPhone: компактной 5,4-дюймовой модели, стандартной 6,1-дюймовой, а также Pro-версию и 6,7-дюймовую Pro Max. Однако по слухам сегодня могут презентовать только часть ежегодно обновляемой линейки.

Покажут или нет?

В Apple никакой конкретики не пообещали, а вот многочисленные инсайдеры начали писать, что, вероятно, сегодня мы увидим только новые Apple Watch Series 6, а также iPad Air.

Анонс презентации Apple

Например, об этом написал журналист Bloomberg Марк Гурман. По его данным, об этом свидетельствует то, что на официальном сайте компании нет типичного слогана, намекающего на конкретные устройства, а в приглашении для журналистов есть фраза "Время летит", что может быть отсылкой к часам.

По мнению Гурмана, iPhone 12 покажут не ранее октября.

Пользователи ждут презентации iPhone 12. Фото: 4pda.ru

Также источники пишут, что сегодня также может быть представлен iPad Air 4 со сканером отпечатков пальцев на боковой грани корпуса и дисплеем с тонкими рамками, а также MacBook.

В Apple заявление журналиста Bloomberg и другие похожие сообщения не стали комментировать. Так что правда откроется сегодня вечером.

Где и когда смотреть

Прямая трансляция Apple Event из штаб-квартиры компании в Купертино начнется в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть ее можно будет на официальном YouTube-канале Apple.

Напомним, что по данным некоторых СМИ iPhone 12 могут стать первыми гаджетами Apple с поддержкой 5G.