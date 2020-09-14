Городской совет Харькова официально подтвердил, что мэр города Геннадий Кернес, которого уже несколько недель не видели на публике, находится на больничном.

Об этом в понедельник, 14 сентября, изданию МГ "Объектив" сообщили в горсовете.

Как сообщили в горсовете, градоначальник находится на больнице с 10 сентября. В то же время, что именно подкосило Кернеса в пресс-службе не уточняют.

Отмечается, что его обязанности в данный момент выполняет секретарь горсовета Александр Новак.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что мэр не появлялся на публике уже около трех недель. В последний раз его видели на мероприятиях в честь дня города, 23 августа. Сам Кернес на телефонные звонки не отвечает, в его приемной говорят, что записаться к мэру нельзя из-за карантина.

Как сообщалось, в начале сентября у мэра Тернополя Сергея Надала выявили коронавирусную болезнь. В течение двух недель городской голова проведет в режиме строгой самоизоляции