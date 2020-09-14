Почти три четверти жителей страны не поддерживают решение директора НАБУ Артема Сытника не покидать свой пост после решения Конституционного суда о признании неконституционным указа о его назначении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальный мониторинг.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли они заявление Артема Сытника о том, что он не будет покидать свое кресло, несмотря на решение КС, 74,7% участников опроса заявили, что не поддерживают. Противоположной точки зрения придерживается 21,8% респондентов. Не нашлось ответа у 3,5%.

В целом о том, что Сытник должен уйти в отставку заявили 75,7% опрошенных, остаться - 21,5%.

При этом 58,8% респондентов считают, что в данной ситуации президент Владимир Зеленский должен настаивать на увольнении Сытника, 12,8% придерживаются противоположного мнения. Еще 26,3% полагают, что главе государства вмешиваться не стоит.

Напомним, в конце августа Конституционный суд признал назначение Сытника главой НАБУ неконституционным. Однако сам он покидать свой пост отказался.

"Страна" анализировала, почему глава НАБУ не ушел в отставку после вердикта Конституционного суда.