На повестке дня Министерства культуры и информполитики Украины стоит вопрос разработки решений по вопросам безопасности журналистов и их обязательному страхованию. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко, передает "Интерфакс-Украина".

"На повестке для такой вопрос стоит", - сказал Ткаченко.

Министр добавил, что в ближайшие дни состоится встреча, на которой будут разрабатывать решения о безопасности журналистов.

Напомним, в мае 2017 года стало известно, что Мининформполитики Украины намерено инициировать законодательное урегулирование обязательного страхования журналистов. По мнению председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, обязательное страхование журналистов в стране должно быть в двух форматах: страхование журналистов, работающих в зоне АТО и страхование тех, кто работает на территории всей страны, поскольку условия труда фундаментально различаются.

Ранее "Страна" писала о том, что с начала года против журналистов в Украине 49 раз применяли силу.

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