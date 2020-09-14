На заседании фракции "Слуга народа", которое пройдет сегодня в столичном КВЦ "Парковый", депутаты собираются поднять вопрос об исключении нардепа Александр Юрченко, которого заподозрили во взятках на сотни тысяч долларов.

Об этом сообщили источники "Страны".

"Подается все красиво под видом якобы обсуждения этических вопросов. Только это очень странно. Нужно сначала доказать его вину в суде. Потому что тогда нужно исключать всех. Один на съездах других партий выступает, а второй - проституток в Раде заказывает", - считает источник.

Напомним, вчера СМИ сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят досудебное следствие по факту возможного получения неправомерной выгоды народным депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко. Речь идет о взятках на сотни тысяч долларов за законодательную инициативу от депутата.

Недавно из фракции был также исключен народный депутат Гео Лерос. Как писала "Страна", теперь Лероса ждет уголовное разбирательство о неуплате налогов. По данным наших источников, Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении нардепом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов.