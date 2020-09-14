В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака с выздоровлением от COVID-19", - говорится в сообщении.

В ходе совещания Хомчак также рассказал, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения ООС стабильная и контролируемая. Сейчас в армии 43 бойца находятся на самоизоляции, еще 11 лечатся дома.

Напомним, о том, что главнокомандующий ВСУ заражен коронавирусом стало известно в четверг, 10 сентября. Об этом рассказал начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

По его словам, глава ВСУ на протяжении двух недель был на самоизоляции.