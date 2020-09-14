Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ситуацией, случившейся с российским оппозиционером Алексеем Навальным. В ходе телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным он заявил, что собственный анализ, сделанный в Париже показал, что политик был отравлен "Новичком".

Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает агенство РИА "Новости".

В ответ на это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор лидеров РФ и Франции. "Да, был, - сказал он.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Беларуси, которая сложилась после президентских выборов в республике. Россия по-прежнему заявляет о недопустимости вмешательства во внутренние дела в Беларуси. Также президенты заявили о заинтересованности в скорейшей нормализации обстановки в республике, исключительно мирным путем.

Также в ходе разговора стороны обсудили действия Украины в урегулировании конфликта на Донбассе. Путин обратил внимание Макрона на попытки Киева по-своему трактовать минские договоренности и выборочно подходить к обязательствам.

Напомним, в начале сентября появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым отравили семью Скрипалей.

Около трех недель Навальный находился без сознания, а 7 сентября медики вывели его из искусственной комы и отметили улучшение состояния здоровья пациента.

Эксперты же отреагировали на выход Навального из комы и заявили, что он не смог бы выйти из комы, если бы действительно был отравлен "Новичком".