В Сочи началсь переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Они пройдут в формате "один на один" и затянутся на столько, "сколько потребуется". Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Уточняется, что темами для беседы президентов могут стать перспективы развития двухсторонних отношений и продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Также Путин и Лукашенко обсудят вопросы международной проблематики и совместного реагирования на вызовы.

Это первая личная встреча лидеров двух стран после президентских выборов в Белоруссии 9 августа, после которых в республике продолжаются массовые протесты.

Напомним, что накануне визита Лукашенко в Россию в Беларуси прошли масштабные протесты оппозиции. "Страна" разбиралась, что показали новые акции против Лукашенко в Минске.

Также мы сообщали, что Польша отказалась признавать Лукашенко президентом Беларуси.