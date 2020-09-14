Глава областного управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук заявил, что уволился.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в понедельник.

"Я хотел бы сообщить о том, что я подал в отставку с должности начальника управления здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации. Такое решение я принял еще раньше, но в связи с тем, что началась пандемия коронавируса, я вынужден был его отложить. Спасибо всем, кто со мной работал", – сказал в видеообращении Богайчук.

Однако чиновник не уточнил, почему именно сейчас решил пойти на такой шаг.

Примечательно, что за несколько дней до этого Багайчук, говоря о ситуации с коронавирусом, заявил, что "мы имеем последствия игнорирования противоэпидемических мероприятий, в том числе органами местного самоуправления, которые ослабляли на своей территории карантин, проводили массовые мероприятия, выводили людей на пикеты".

Также он добавил, что данный момент в области есть 184 аппарата ИВЛ, поэтому при массовых поступлениях больных в стационар, медики не смогут оказать им адекватную помощь.

По информации Минздрава, на 14 сентября в регионе зафиксировано 9234 случая COVID-19, за минувшие сутки – 352 новых. Вчера 13 сентября в области было выявлено 225 заболевших. Это самые большие показатели в Украине.

Напомним, 5 сентября после попадания Тернополя в "красную" зону мэр города заявил, что отказывается повышать карантинные ограничения.

Как сообщалось, с 7 сентября "Укрзализныця" приостановила посадку пассажиров в Тернополе.