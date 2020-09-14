Большинство украинцев считают неэффективной работу антикоррупционных органов. Более 77% жителей страны считают, что НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд не справляются с борьбой с коррупцией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальный мониторинг.

Так, социологи 3-8 сентября опросили 2 218 украинцев. Оказалось, что 77,7% считают работу Национального антикоррупционного бюро неэффективной, противоположного мнения придерживаются 19,8% опрошенных.

Провал Специальной антикоррупционной прокуратуры в борьбе с коррупцией отметили 77,3% респондентов, эффективной ее работу назвали 20,2% опрошенных.

Высший антикоррупционный суд неэффективным посчитали 78,6% принявших участие в опросе украинцев, эффективным - 18,8%.

Среди других правоохранительных органов позитивно результаты работы СБУ оценили 37,8% респондентов, негативно - 60,1%. Министерство внутренних дел эффективным посчитали 30% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 69,6%. Работу ГБР позитивно оценили 22,6% респондентов, негативно - 74,6%.

Эффективным Офис генпрокурора назвали 20,3% участников опроса, неэффективным - 77%.

Напомним, по данным социологов, коррупция и война лидируют в рейтинге главных проблем в Украине.

Также мы писали, что почти 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.