Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поручил разобраться в ситуации с запрещенной российской социальной сетью "Вконтакте", которая на днях заявила о том, что сумела обойти блокировку в своем приложении, и им теперь можно пользоваться без VPN.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, посвященной 100 дням его работы.

"Проблема проникновения дезинформации с "Вконтакте" или российских телеканалов действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому вопросу, есть план мер. Надеюсь, этот план будет реализован", - сказал он.

Также министр рассказал, что в курсе последнего заявления разработчиков социальной сети. Однако детали ответных мер решил не рассказывать.

"Относительно "Вконтакте". Сегодня, как только нам стало известно об этой информации, я попросил проверить, соответствует ли это действительности, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории. Как бы мы не ставили заслон, победа в этой гибридной войне находится в наших руках", - сообщил он.

Минкульт проверит ситуацию с блокировкой "Вконтакте". Смотреть с 22:20. Видео: facebook.com/MKIPUkraine

До этого мы писали, что российские ресурсы были заблокированы в мае 2017 года. "Страна" разбиралась, зачем украинские власти это сделали.

Также "Страна" рассказывала, что президент Владимир Зеленский незадолго до полуночи в четверг, 14 мая 2020-го, подписал указ о продлении запрета на российские социальные сети в Украине.