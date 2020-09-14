В Словении 22-летняя Юлия Адлесич отрезала себе руку циркулярной пилой ради страховки в один млн евро. Суд в Любляне признал молодую девушку виновной в страховом мошенничестве и приговорил ее к двум годам тюрьмы.

Об этом сообщает BBC.

Так, Юлия Адлесич и ее молодой человек задумали "кровавый" план в начале 2019 года для получения страховки в 1,2 млн евро. Тогда девушка намеренно отрезала себе руку пилой и специально не взяла с собой конечность в больницу, чтобы ее не пришили обратно и инвалидность стала неотвратимой.

При этом перед преступлением девушка заключила договоры с рядом страховых компаний. Правоохранители нашли отрезанную руку, и врачи пришили ее обратно.

Суд приговорил девушку к двум годам тюрьмы, ее парня – к трем. К произошедшему также оказался причастен отец парня, ему дали один год условно.

Сообщается, если бы затея удалась, то Адлесич получила бы один млн евро помощи - половину бы выплатили сразу, а остаток - в виде ежемесячных выплат.

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