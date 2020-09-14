Полиция начала расследовать нарушения карантина в Одессе во время празднования Дня города 2 сентября. Организаторам мероприятий может грозить штраф в размере 170 тыс. гривен.

Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Так, на совещании представитель правоохранительных органов сообщили президенту Владимиру Зеленскому об открытии уголовного дела из-за нарушений карантина в Одессе.

"На праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм", - доложили президенту.

Организаторов праздников могут оштрафовать в случае установления причинно-следственной связи между этими празднованиями и увеличением числа больных коронавирусом или смертностью.

Напомним, после празднования Дня города в Одессе министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал вспышку коронавируса. "Вчера в сеть попали фотографии с дня празднования Дня города в Одессе. Ну, мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла", - заявил он.

Также вчера Степанов возмутился поведению жителей Днепра. которые, несмотря на пандемию коронавируса, устроили массовые гуляния в честь годовщины основания города.