Во вторник, 15 сентября, компания Apple презентовала новые модели гаджетов - Apple Watch Series 6 и iPad Air 4. Новые iPhone 12 предположительно покажут в октябре.

Рассказываем о новом айпаде и эппловских умных часах - характеристики, цены и внешний вид.

Главные характеристики и фишки

Apple Watch Series 6 оснащен пульсоксиметром, который измеряет пульс и насыщенность крови кислородом за 15 секунд, а также альтиметром (измеряет высоту и может быть полезен поскольку посылает сигнал службам спасения в США при падении человека). У часов экран Always On Display. Часы поддерживают быструю зарядку.

Во время презентации анонсировали семейные настройки Apple Watch (Family Set), когда несколько часов для разных членов семьи можно настроить даже, если у них нет айфона, со своего.

iPad Air 4. Базовая версия получит 64 ГБ памяти. Айпад будет оснащен процессором А14 Bionic (он на 40% мощнее предыдущего в iPad Air), о есть в айпаде новый процессор появился раньше, чем в айфоне. А также технологией Touch ID (сканер отпечатков пальцев), стереофоническими громкоговорителями. Сзади камера на 12Мп, как на iPad Pro. Фронтальная камера по-прежнему на короткой стороне, так что во время видеозвонка вы будете выглядеть, будто смотрите вбок.

Благодаря новому чипу iPad может считывать движения рук в воздухе.

iPad Air 4 будет поддерживать стилус Apple Pencil и клавиатуру Magic Keyboard. Устройство заполнит нишу между iPad Pro высокого класса и планшетами начального уровня.

iPad 8. Диагональ экрана 10,2 дюйма, процессор A12, поддерживает Apple Pencil.

Внешний вид

iPad Air 4 с диагональю 10,9 дюйма. Цветовая палитра корпуса в пяти вариантах. Среди них розовый, зеленый и небесно-голубой. У айпада очень тонкая рамка, кнопки "Домой" нет, а Touch ID совмещен с кнопкой Power. То есть экран занимает почти все пространство.

У Apple Watch Series 6 более интересный дизайн, новые цвета и новые материалы ремешков.

Цены

Официальная цена Apple на iPad Air 4 от $599.

Цена Apple iWatch 6 такая же, как и за Series 5 - от $399 до $1350 за самую дорогую модель.

Официальная цена iPad 8 от 329$ (или от 299$ для студентов). В США будет доступен к покупке с пятницы.

Также Apple предложил все подписки на сервисы в одном окне Apple One - музыка, тв, а также новинка "фитнес от Apple" - Fitnes+. Каждую неделю пользователям обещают подборку тренировок по разным направлениям и подборку Apple музыки.

Подписка на фитнес от Apple обойдется почти в 10$, в год - $80. Правда, скорее всего, она не будет доступна в Украине.

Прямая трансляция Apple Event

Напомним, что в этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в планы Apple, которая обычно презентовала новые айфоны в конце сентября. The Wall Street Journal писала, что задержка выхода новых iPhone связана с нарушениями в цепочке поставок компонентов в Азии и ослаблением глобального спроса на смартфоны из-за пандемии. Сообщалось также, что Apple также пересмотрит свои планы на количество произведенных смартфонов в 2021 году.

Что касается iPhone 12, то по слухам ожидаются такие новшества: