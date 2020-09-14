Во вторник во всей Европе невозможно будет отыскать дождь, поскольку мощный антициклон "раскинет свои длинные руки высокого атмосферного давления от Атлантики до Украины, от Скандинавии до Крита", а солнца будет в избытке. Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.

"В Украине 15-го сентября везде - сухо тепло и солнечно. Ветер ожидается северо-западный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в течение дня достигнет +24 +29 градусов, на Сумщине и в северных районах Черниговщины +21 +24 градуса. В Киеве завтра - без изменений, сухо, ясно, +25 градусов", - обещает синоптик.

Однако, по словам Диденко, существенные изменения в погоде к нам все же идут.



"В среду-четверг ожидается пик тепла, +25 +31 градус, а уже 18, 19 и 20 сентября, то есть, в конце недели, температура воздуха скажет юхуууу!!! и прыгнет вниз до +12 +18 градусов, лишь на юге будет на несколько градусов теплее", - прогнозирует синоптик.

В четверг атмосферный фронт привлечет дожди сначала на западные области, затем протянется на север страны и затронет центр. А вот восточные и южные регионы от дождя почти не пострадают. Там будет очень сухо и пожароопасно.

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