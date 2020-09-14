В американском городе Ланкастер в штате Пенсильвания полицейский застрелил подозреваемого, который бежал за ним с ножом. Из-за этого в городе снова вспыхнули столкновения с правоохранителями.

Видео инцидента публикует Телеграм-канал "Mash"

Как отмечается, сестра 27-летнего Рикардо Муньоса вызвала полицию, попросив угомонить своего родственника. Он вел себя агрессивно и пытался залезть в дом. Когда полицейский прибыл на место, девушка в страхе выбежала из дома, а за ней и сам Муньос с ножом в руках. После этого подозреваемый бросился на полицейского, который открыл огонь. Мужчина скончался на месте.

После этого власти поспешили выпустить запись, сделанную на нагрудную камеру, однако это не спасло город от погромов.

Напомним, в Миннеаполисе 25 мая 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер в больнице после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании применил к нему болевой прием. После этого в США начались антирасистские акции протеста. Четверых полицейских, участвовавших в задержании заключили под арест.

Как сообщалось, американские демократы боятся, что протесты помогут Трампу выиграть выборы.