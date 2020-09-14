Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии, под стражей. Размер залога остался таким же – 100 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении суда в Facebook.

"Сегодня, 14 сентября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и защитника по делу бывшего президента УДБК "Укрбуд" на определение следственного судьи от 03 сентября 2020 года, которым подозреваемому продлен меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 03 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам разбирательств, суд отказался пересматривать решение предыдущей инстанции, принятое третьего сентября.

Напомним, Микитася обвиняют в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии. В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений к сделке, которая заключалась в строительстве дома на Печерске, были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

Также "Страна" писала, что 14 мая ВАКС избрал Микитасю меру пересечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца, тогда как прокуратура просила ВАКС назначить содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн грн. Позже решение изменили - подозреваемого все-таки взяли под стражу. С того момента решение продлевали, оставляя в силе размер залога.

В последний раз решение суд продлил 3 сентября. Согласно него, Микитась должен находится под стражей до 3 октября.