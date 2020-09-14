Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич поддержал легализацию оружия среди всего населения Украины.

Об этом он заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

"Я скажу так: как военный человек я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему", - сказал нардеп.

Он также напомнил, что в Украине отметил наградное оружие, которое дарили многим гражданским. По закону запрещается выдавать наградное оружие всем, кроме действующих полицейских и военных.

"Я, кстати, охотник, у меня ружье, и я четко выполняю все условия для его хранения и использования. Поддерживаю легализации, например, короткостволов", - рассказал Завитневич.

Напомним, осенью прошлого года президент Владимир Зеленский отверг петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".

Ранее сообщалось, что спикер Рады Дмитрий Разумков не поддерживает легализацию марихуаны и считает народ Украины не готовым к этому.