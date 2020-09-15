На протестах, которые за два месяца до президентских выборов продолжаются в США, появляются необычные участники.

Новую волну беспорядков, начавшихся этим летом после убийства темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским, спровоцировала смерть афроамериканца - Даниэля Пруда из Рочестера под Нью-Йорком, который скончался от удушья после задержания копами.

Среди активистов оказались не только афроамериканцы, а и белая "золотая молодежь".

Во время очередного погрома в Нью-Йорке арестовали семерых молодых людей, которые разбивали витрины брендовых магазинов, кафе и банков на Манхэттене, сообщает департамент полиции Нью-Йорка в своем Twitter. Инцидент произошел еще 4 сентября, но известно о нем стало только сейчас.

Протест организовали группы под названием New Afriсan Black Panther Party ("Новая африканская партия черных пантер") и Revolutionary Abolitionist Movement ("Революционное аболиционистское движение").

Все семеро задержанных оказались выходцами из состоятельных семей – миллионеров и профессоров, и при этом потомки капиталистов называют себя анархистами и сторонниками левой радикальной группы "Антифа" (власти используют понятие "антифа" для обозначения всех активных леваков).

Более того, у одной из задержанных нашли манифест о свержении американского капитализма, в котором она делает ссылки на Сталина ("о защите СССР любой ценой") и Троцкого ("о создании единого фронта рабочего класса").

В манифесте есть призыв отобрать у "буржуев" дорогую недвижимость в крупных городах США. Мол, если тысячи анархистов начнут её занимать и возводить там баррикады, то полиция физически не сможет защитить всю частную собственность.

"Онижедети", по оценкам полиции, нанесли ущерб в размере не менее 100 тысяч долларов. Их обвиняют в учинении беспорядков первой степени, за что им грозит до четырех лет тюрьмы.



"Страна" узнала подробности истории о задержании "Нью-Йоркской семерки", которых в американских СМИ называют "семью товарищами".

Фанатка Сталина с квартирой за 1,8 миллионов долларов

В Twitter полиция опубликовала фото молодых людей.

На первом из них - 20-летняя рыжеволосая Кларе Крэббер, дочь миллионеров Нью-Йорка. Ее мать - известный архитектор, отец - профессор Колумбийского университета, психолог, специализирующийся на детях и подростках. У них есть квартира за 1,8 миллиона долларов в Нью-Йорке и исторический особняк в Коннектикуте.

Это у Крэббер нашли "коммунистические" записи - десятки написанных в августе этого года листов с заметками под названием "Революционная стратегия", в которых она цитирует Сталина и Троцкого.

В полиции ее участие в погромах назвали "верхом лицемерия", поскольку девушка могла бы быть "живым примером белой привилегированности".

Крэббер - дочь архитектора и профессора с миллионным особняком. Фото: Facebook

На втором фото (слева направо) - 30-летний Эллиот Рука из Портленда, сын известного автора комиксов Грега Рука, далее - 30-летний Франк Фурмайстер - арт-директор крупных проектов для известных фирм вроде Pepsi и Samsung. По данным LinkedIn, он изучал изобразительное искусство с акцентом на фотографии в государственном колледже Флориды в Джексонвилле, а его последний адрес - дорогой особняк в Нью-Йорке.

27-летняя Клэр Северин на первом фото слева во втором ряду - модель международного агентства We Speak, после переезда в Нью-Йорк решила стать и актрисой. 27-летний Эткар Суретт на соседнем фото - выпускник престижных учебных заведений Европы.

На последнем фото - 20-летняя студентка Ади Срагович - довольно успешный музыкант и дочь профессора английского языка Кинсборо-колледж Сьюзен Джейкобович.

Не подозревавшая о задержании Срагович мать, узнав о том, что она потеряла телефон во время протестов, тут же купила ей новый и порадовалась тому, что дочь хотя бы "не в Райкерс" (остров-тюрьма под Нью-Йорком).

Протестующие снова взялись громить магазины и кафе в Нью-Йорке. Фото: New York Post

"Две задержанные девушки протестуют не первый год. Крэббер в 14 лет давала интервью на митинге движения Occupy Wall Street (протестное движение в Нью-Йорке, начало которого было положено еще в 2011 году, изначальной целью был длительный захват улицы Уолл-стрит в финансовом центре Нью-Йорка для привлечения внимания к "преступлениям финансовой элиты" и призыв к структурным изменениям в экономике, - Ред.), а Срагович организовывала забастовку два года назад после стрельбы во флоридской средней школе и участвовала в протестной акции Occupy City Hall в июле этого года. Тогда она сказала в интервью, что на ее поколение "охотятся и убивают", - рассказал "Стране" журналист New York Post Брюс Голдинг, который освещает тему "семерых товарищей".

В заметках есть неоднократные ссылки на гражданскую войну в Испании, в том числе утверждение, что провал испанской революции 1936 года был "провалом руководства".

"Крэббер считает, что протесты из-за убийства Флойда провалились - и виной тому, по ее мнению также отсутствие лидера. Одно время Крэббер поддерживала демократов, но потом изменила мнение и ушла в анархистки. Она написала: "Любой, кто тр...ся с демократами, не может быть лидером", - говорит Голдинг.

Левеет ли Америка

В экспертной среде мнения об участии "золотой молодежи" в протестных "левых" акциях разделились.

Одни считают это провокацией с попыткой дискредитации движения накануне президентских выборов, другие полагают, что молодые люди из состоятельных семей действительно все чаще поддерживают протесты.

Живущий в Лос-Анджелесе журналист, уроженец Украины Анатолий Ульянов, который придерживается левых взглядов и поддерживает протесты, считает тенденциозными обсуждения новости о задержании семерых молодых "анархистов" по время погрома.

"Кто про мародеров, кто про "мажоров". И всегда с обобщением в конце - вот они какие, эти протестующие. Они, мол, все такие. Авторы всегда же на стороне бутиков, - сказал нам Ульянов.

В то же время протест действительно неоднороден, и солидарность с ним выразили очень разные люди – от радикальных коммунистов до выходцев из богатых групп населения.

В конце концов и многие русские большевики (включая Ленина) были из весьма состоятельных семей.

"К "левакам" присоединяются даже некоторые представители "высшего сословия", для них это "модно и круто". Но говорить о повальном увлечении социализмом и протестным движением среди богатых нельзя. Но то, что в демонстрациях участвуют как темнокожие, так и белые американцы среднего класса, которые поддерживают либеральные идеи, это факт", - говорит нам вашингтонский политолог Питер Стоун.

В целом продолжающиеся протесты, по его словам, идут на пользу Трампу, поскольку все больше американцев устали от погромов и высказываются за возвращение порядка, которое обещает обеспечить действующий президент.

По его словам, среди консерваторов, которые составляют электорат Трампа, бытует мнение, что американское общество начинает перекашиваться в сторону социализма, мол, "Америка в опасности".

Причем социалистические (и даже коммунистические идеи) особо популярны среди молодежи, чем и объяснялась высокая поддержка в этой среде социалиста сенатора-демократа Берни Сандерса.

"Системный кризис"

Согласно прошлогоднему опросу Gallup, 49% граждан США в возрасте от 18 до 39 лет поддерживают социалистическую идеологию, а капитализм положительно воспринимают 51% (в то время как среди американцев старше 55 лет социализм одобряет всего 32%).

"Лица задержанных молодых людей выглядят одинаково - сердитыми, полными ненависти и потерянными. Дети живут тем, чему учатся. Социальная инженерия и антиамериканская марксистская идеологическая обработка в наших государственных школах и университетах должны быть прекращены", - возмущается в Twitter под твиттом полиции Джой Флик, которая представилась как "консерватор" из Далласа.

Как поясняет Стоун, часть американцев полагает, что в школах детям внушают либеральные идеи.

"Особенно это касается штатов, где руководят демократы. Да и на общенациональном уровне Обама, например, ввел правила для государственных школ, по которым школьники-трансгендеры могут посещать туалеты в соответствии с полом, с которым они идентифицируют себя сами. Эти нововведения рассматривались как одно из важнейших достижений президентства Обамы. Но Трамп это отменил", - говорит Стоун.

А учитывая "социалистическую" программу конкурента Трампа на выборах - бывшего вице-президента Джо Байдена, которую он во многом перенял у Сандерса, "трампистов" становится все больше.

Хотя, как полагают аналитики USA Today, на фоне эпидемии коронавируса социалистические идеи начал частично воплощать и Трамп, который усилил экономическую роль правительства фактически до масштабов социалистического государства.

В частности, власти предоставляют больницам субсидии на оплату помощи жертвам вируса, у которых нет страховки или которые недостаточно застрахованы. Некоторые наблюдатели считают, что это решение является практически первым шагом к переходу к бесплатной системе здравоохранения, которую продвигает Сандерс.

Кроме того, Трамп призвал ряд компаний увеличить производство необходимых комплектующих для медицинского оборудования, а поддержка авиаотрасли с помощью грантов предполагает переход правительства в разряд сопредседателя в ведущих фирмах.

В целом же, считают эксперты, протесты - лишь частное выражение системного кризиса в США.

"Ни Трамп, ни Байден не пользуются популярностью среди левых активистов и организаций, которые видят в обоих кандидатах две стороны одной медали – представителей партийного истеблишмента и элит", - сказал нам Ульянов.