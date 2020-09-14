Координационный совет Беларуси обратился к российским властям и общественности с заявлением о том, что поддержка официальными лицами действий силовых органов Беларуси, политики репрессий вместо диалога оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета.

"Хотим особенно подчеркнуть: Координационный совет никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России, как это пытаются преподносить белорусские официальные каналы. Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах", - сказано в заявлении.

В обращении подчеркивается, что Координационный совет не ставит своей целью "захват власти", как это представляют некоторые СМИ. Власть, по мнению оппозиции, должна сменяться в стране на выборах, результаты которых ни у кого не будут вызывать сомнений.

"Действия белорусской власти за последний месяц, широко использующей арсенал насилия, провоцируют дальнейший рост протестов, радикализацию настроений в обществе, и с большой вероятностью могут привести страну к гуманитарной катастрофе", - сообщили в Координационном совете.

Также его члены выразили убеждение, что Россия "как важнейший партнер Беларуси не может быть заинтересована в таком сценарии".

"Мы убеждены, что близкий нам российский народ хочет, чтобы Беларусь была мирной, спокойной страной. Мы уверены, что стабильность в регионе важна не только для Беларуси, но и для России, и уже совершенно очевидно, что эта стабильность не может быть достигнута дальнейшими репрессиями и силовым подавлением мирных протестов. Только цивилизованным, переговорным путем должны разрешаться любые серьезные противоречия и конфликты", - говорится в обращении.

Одновременно с этим в Координационном совете заявляют, что поддержка официальными лицами действий силовых органов Беларуси, политики репрессий оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях. В то время как искренняя поддержка реального диалога внутри страны между разными политическими силами будет содействовать скорейшей нормализации обстановки в Беларуси и развитию отношений Беларуси и России.

Отметим, что обращение к российским властям и обществу было обнародовано 14 сентября, в день, когда в Сочи в формате тет-а-тет проходят переговоры Путина и Лукашенко.

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