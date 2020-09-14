Посол США в КНР Терри Бренстед покидает свой пост. Фото: rossaprimavera.ru

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что американский посол в КНР Терри Брэнстед покидает свой пост. Перед этим его вызвали в МИД Китая для того, чтобы выразить ему протест.

Об этом сообщил государственный секретарь Майк Помпео у себя на странице в Twitter.

"Я благодарен послу Терри Брэнстеда за его более чем трехлетнюю службу американскому народу в качестве посла США в Китайской Народной Республике. Президент Дональд Трамп выбрал посла Брэнстеда потому что его многолетний опыт работы с Китаем превратил его в лучшего кандидата для представления администрации и защиты американских интересов и идеалов в этих важных отношениях", - говорится в сообщении.

Уточним, что перед этим МИД Китая вызвал Брэнстеда на разговор из-за введения санкций против КНР. На встрече ему заявили, что Пекин будет защищать свои интересы, вплоть до введения ответных ограничений.

Посол США в КНР покидает свой пост. Скриншот: twitter.com/SecPompeo

До этого мы рассказывали, что Тегеран не отказался от планов отомстить Трампу за убийство своего генерала Касема Сулеймани. И потенциальной жертвой может стать посол США в ЮАР Лана Маркс.

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