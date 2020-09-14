В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что американский посол в КНР Терри Брэнстед покидает свой пост. Перед этим его вызвали в МИД Китая для того, чтобы выразить ему протест.

Об этом сообщил государственный секретарь Майк Помпео у себя на странице в Twitter.

"Я благодарен послу Терри Брэнстеда за его более чем трехлетнюю службу американскому народу в качестве посла США в Китайской Народной Республике. Президент Дональд Трамп выбрал посла Брэнстеда потому что его многолетний опыт работы с Китаем превратил его в лучшего кандидата для представления администрации и защиты американских интересов и идеалов в этих важных отношениях", - говорится в сообщении.

Уточним, что перед этим МИД Китая вызвал Брэнстеда на разговор из-за введения санкций против КНР. На встрече ему заявили, что Пекин будет защищать свои интересы, вплоть до введения ответных ограничений.

До этого мы рассказывали, что Тегеран не отказался от планов отомстить Трампу за убийство своего генерала Касема Сулеймани. И потенциальной жертвой может стать посол США в ЮАР Лана Маркс.