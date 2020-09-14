Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал о том, как перенес заболевание коронавирусом Covid-19. Публичное признание он сделал перед своим допросом в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Надену маску, потому что боюсь, что снова заболею", - сказал он, как передают "Украинские Новости".

Отвечая на уточняющие вопросы, Богдан сообщил, что еще в начале лета он сдал тест на антитела к коронавирусу, который показал их наличие, что свидетельствует о том, что ранее он переболел Covid-19.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что "Слуга народа" нардеп Качура повесил у себя в кабинете портрет Богдана.

Так же мы в статье "Опасный Куршевель" рассказали о том, как депутаты и тусовщики привезли коронавирус в Украину с Французских Альп.